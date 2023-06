Attacke im Burgenlandkreis Polizist erhält bei Einsatz in Weißenfels Tritt in Bauch - Insgesamt drei Beamte verletzt

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Weißenfels sind am Sonntagabend drei Beamte verletzt worden. Was sich genau in der Seumestraße abgespielt hat.