Anwohner auf dem Kugelberg verärgert: „Die Schließung des Einkaufmarktes betrifft hunderte ältere Leute im Wohngebiet“

Weissenfels/MZ - Die Gerüchteküche brodelt schon seit Wochen, jetzt ist es offiziell: Der NP-Einkaufsmarkt auf dem Weißenfelser Kugelberg wird Ende November geschlossen. Das hat die Edeka Minden-Hannover Stiftung & Co. KG auf MZ-Anfrage bestätigt. „Der NP-Markt in der Seumestraße wird aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Letzter Verkaufstag ist der 27. November“, heißt es in einer Mitteilung.