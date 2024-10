Bei einem brutalen Angriff in Weißenfels ist ein Mann schwer verletzt worden. Auf ihn wurde am Boden liegend eingeschlagen.

Mann schlägt und tritt auf Opfer am Boden liegend ein - schwere Gesichtsverletzungen

Angriff in Weißenfels

In Weißenfels hat sich ein brutaler Angriff auf einen Mann ereignet.

Weißenfels. - Am Samstag ist es gegen 0.30 Uhr an der Promenade in Weißenfels zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Laut Polizei schlug und trat ein Mann einen anderen nach einem Streit noch mehrfach am Boden liegend. Dabei habe das Opfer schwere Gesichtsverletzungen erlitten.

Beiden Personen seien stark alkoholisiert gewesen.