Weißenfels/MZ. - n einem Unterrichtsraum der Weißenfelser Ökowegschule stehen seit dieser Woche viele kleine Bioabfall-Vergärungsanlagen. Was da in gewöhnlichen Plastik-Getränkeflaschen vor sich hin gärt, erklärt Umweltpädagogin Nicole Wöllner: „Die Schüler haben Zucchini und Mais zerkleinert und in die Flaschen gegeben. Dazu kommt überreifer Kompost und damit die für die Gärung notwendigen Bakterien.“ Schließlich seien die Flaschen mit Wasser aufgefüllt und jeweils ein Luftballon übergestülpt worden. Gelingt das Experiment mit den Mini-Vergärungsanlagen, so blasen sich die Luftballons in den folgenden Tagen nach und nach auf.

