AfD und linke Gegendemo in Weißenfels - Björn Höcke sagt ab

Weissenfels - Eine Wahlkampfveranstaltung der AfD ist am Donnerstagabend auf dem Weißenfelser Marktplatz von einer Gegendemonstration linker Gruppierungen begleitet worden. Die AfD hatte zu einer Kundgebung eingeladen, um vor der Landtagswahl am 6. Juni ihrem Direktkandidaten im Wahlkreis Weißenfels, Marcus Spiegelberg, den Rücken zu stärken. Die Schützenhilfe aus Thüringen blieb jedoch aus. Der im Vorfeld als Zugpferd angekündigte Fraktionschef des Thüringer Landtages, Björn Höcke, hatte, so der Sprecher auf der AfD-Bühne, kurz vorher aus persönlichen Gründen abgesagt.

Bereits Stunden vor Beginn der Veranstaltung hatte ein massives Polizeiaufgebot die Teilnehmer beider Kundgebungen konsequent voneinander getrennt. Während sich auf dem südlichen Teil des Marktes vor der Leipziger Straße nach Polizeiangaben rund 250 Teilnehmer zu einer antifaschistischen Kundgebung zusammenfanden, versammelten sich auf der gegenüberliegenden Seite einer Pufferzone etwa 160 Menschen vor der Bühne der AfD. Deren Redner, neben Spiegelberg unter anderem der Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt, wurden immer wieder von lautstarken „Nazis raus“-Rufen der Gegenseite begleitet.

Die große Polizeipräsenz sorgte für einen weitgehend friedlichen Verlauf der Veranstaltung. Der Versuch eines augenscheinlichen Anhängers der linken Szene, Marcus Spiegelberg auf der Bühne zu attackieren, wurde von der Polizei innerhalb weniger Sekunden unterbunden. (mz)