Mit einer Mottowoche und einer großen Abschlussparty sind die Zwölftklässler des Weißenfelser Goethegymnasiums in die Prüfungszeit gestartet. Was auf dem Schulhof alles los war.

Zum Motto "cABIsino" in Anlehnung an das Spielerparadies Las Vegas regnete es auf dem Schulhof des Weißenfelser Goethegymnasiums Dollarscheine.

Weißenfels/MZ - Das Motto, mit dem die 39 angehenden Abiturienten des Weißenfelser Goethegymnasiums vergangenen Freitag mit Hunderten weiteren Schülern ihren letzten Schultag gefeiert haben, lautete „cABIsino – um jeden Punkt gepokert“. Zuvor hatten sie sich jeden Tag unter einem anderen Thema gekleidet. Beispielsweise als „Bob der Baumeister“, als Helden ihrer Kindheit im Mittelpunkt standen. Oder sie kamen in Gruppenkostümen unter anderem als „Aladin“ in die Schule.

Nach Mottowoche und Schulhofparty am Goethegymnasium Weißenfels stellte sich der Abschlussjahrgang für ein Erinnerungsfoto auf den Stufen des Stadtparks auf. Foto: Andrea Hamann-Richter

Für das Finale der Motto-Woche am Freitag hatten die jungen Leute eingeladen, verkleidet auf den Schulhof zu kommen. Dieses Mal waren Kostüme in Anlehnung an das Spielerparadies Las Vegas gefragt. So war auch ein Elvis zu sehen. Es wurde gerappt, getanzt und vor allem viel gelacht. Sogar Dollarscheine regnete es vom Himmel.

Lehrerin Edwina Teichert und ihr Kollege André Ludwig rappten zusammen vor den Schülern. Foto: Andrea Hamann-Richter

Lehrerin Edwina Teichert erwies bei dem Spektakel sich als richtig gute Animateurin: „Ihr Zwölfer habt am letzten Schultag kein Lied?“, fragte sie erstaunt, griff entschlossen das Mikrofon und stimmte an: „Ich sing ein Lied und das geht so…“ - Sie gab die von ihr gereimten Strophen an und der Abschlussjahrgang sang es ihr nach. Dieser Einsatz der langjährigen Lehrerin wurde mit tosendem Applaus belohnt. Mit weiteren Spielen – beispielsweise, wer beim Tanzen am schnellsten erstarrt, wenn die Musik ausgeht, einem Sportparcours über den Schulhof, einer vom Abschlussjahrgang aufgeführten Choreografie zum Lied „Pokerface“ – wurden die Schüler aus ihrem letzten Schultag entlassen.

Ein Tanzvorführung auf dem Schulhof des Goethegymnasiums Weißenfels Foto: Andrea Hamann-Richter

In dieser Woche beginnen die schriftlichen Prüfungen. Ende Juni ist der Abschlussball im Hotel „Schöne Aussicht“ geplant.