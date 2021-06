56 Jahre alter Feuerwehrwagen wird in Reichardtswerben zur Hochzeitskutsche

Was für Leidenschaften das Ehepaar miteinander verbindet.

Reichardtswerben - Die Mitglieder der Reichardtswerbener Feuerwehr hatten an alles gedacht: Löschfahrzeuge und Schläuche. Das Paar selbst ließ sich auf eigenen Wunsch mit einem 56 Jahre alten MAN zum Weißenfelser Standesamt chauffieren und die Wehrleute des Weißenfelser Ortsteils hatten per Luftdruck Schläuche so stabilisiert, dass Claudia und Stephan Pippel nach der Eheschließung wie durch einen Wandelgang gehen konnten.

„Es ist das erste Mal, dass wir mit einem unserer Oldies ein Hochzeitspaar chauffieren“

Es ist eine feuerwehrverrückte Familie, aus der die 31-jährige Ehefrau stammt, denn mit ihr sind auch Bruder und Vater aktiv, bestreiten gemeinsam Ausbildungen und Einsätze. Wen wundert’s, dass es bei den frischgebackenen Eheleuten vor neun Jahren gefunkt hat. Da waren der anstrengende Dienst in der Wehr und andere gemeinsame Freizeitinteressen. Bei der Hochzeit wollten sie natürlich nicht auf die schicke Garderobe, aber auch nicht auf den Feuerwehr-Oldie verzichten. Im Heimatort von beiden war dann erst mal Erholung angesagt, denn die Reichardtswerbener Kameraden hatten es sich nicht nehmen lassen, das Paar mit Schrotsäge und dicken Baumstamm zu überraschen.

Helmut Thurm steuerte den MAN vom Lützener Historischen Feuerwehrverein selbst. Er sagte: „Es ist das erste Mal, dass wir mit einem unserer Oldies ein Hochzeitspaar chauffieren.“ Und das kam gerade recht, weil mit Beginn der Corona-Pandemie vor 15 Monaten sämtliche Geldquellen weggebrochen waren. Da sei man über die Einnahmen für die Ausfahrt froh. Nun soll in gut zwei Wochen auch wieder Erbsensuppe in der eigenen Feldküche für die Lützener gekocht werden. Das sei immer gut angekommen. (mz)