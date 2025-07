Wegen einer offenbar hilflosen Frau ist in Goseck im Burgenlandkreis eine Suchaktion der Polizei ausgelöst worden. Was genau passiert ist und wie der Einsatz geendet hat.

In Goseck im Burgenlandkreis musste in der Nacht zu Dienstag wegen einer offenbar hilflosen Frau eine Suchaktion ausgelöst werden (Symbolfoto).

Goseck/MZ - Eine offenkundig hilflose beziehungsweise verwirrte Frau hat in Goseck Rettungsdienst und Polizei in Atem gehalten. Nach Angaben des Reviers Burgenlandkreis war die 48-Jährige in der Nacht zu Dienstag nach einem Notruf zunächst von Rettungskräften erstversorgt worden. Dann sei sie unversehens aus dem Rettungswagen gesprungen und davongelaufen, hieß es weiter. Da man die Frau in einer hilflosen Lage wähnte, sei die Polizei zur Suche nach ihr hinzugerufen worden. Während bereits zusätzlich ein Fährtenhund und eine Drohne angefordert worden waren, gelang es Einsatzkräften, die Gesuchte in einem nahe gelegenen Waldstück aufzugreifen. Sie sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nähere Angaben zum Zustand der Frau oder zum Grund ihres Verhaltens lagen zunächst nicht vor.