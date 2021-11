28-Jähriger wird in Weißenfels geschlagen und ausgeraubt

Weißenfels/MZ - In den frühen Sonntagmorgenstunden hat sich gegen 03.01 Uhr in die Merseburger Straße in Weißenfels zu einem Raub ereignet. Wie die Polizisten mitteilte, wurde einem Mann am Märchenbrunnen das Handy und die Geldbörse geraubt und geschlagen.

Das 28-jährige Opfer kam mit Gesichtsverletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm Personalien möglicher Tatverdächtiger im Alter von 23 und 20 Jahren auf und befragte angetroffene Personen. Es wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, welche andauern.