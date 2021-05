25-Jähriger belebt das „Saale-Lädchen“ in der Weißenfelser Neustadt wieder

Bettwäsche, Puzzles, Toaster: Leon Voland plant das kleine Sozialkaufhaus In der Weinbergstraße wieder. Was ihn dazu bewogen hat.

Weissenfels - In der Weinbergstraße im Weißenfelser Stadtteil Neustadt gibt es ein neues Angebot. Es handelt sich um das „Saale-Lädchen“, das in einem ehemaligen Gasthof eingerichtet worden ist. In dessen Räumen sind die Regale dicht befüllt. Töpfe reihen sich an Toaster und TV-Bildschirme, Kinderkleidung stapelt sich in einem anderen Raum und auch Sachen für Erwachsene gibt es dort. Es gibt außerdem Bettwäsche, Puzzles, viel weiteres Spielzeug und auch Einrichtungsgegenstände wie eine Couch - alles gebrauchte, aber noch gut erhaltene Artikel, die Menschen spendeten und die für ein geringes Geld verkauft werden sollen. Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen, deren Geldbeutel nicht so prall gefüllt sind.

Weißenfelser wollte das 2020 aufgelöste Lädchen wiederbeleben

Dieses kleine Sozialkaufhaus hat Leon Voland dort eingerichtet. Eröffnet werden soll es zwar erst am 1. Juli, aber Menschen können schon jetzt vorbeischauen und sich das Konzept erklären lassen. Der 25-jährige Voland hat bereits Erfahrung auf dem Gebiet, denn er gehört schon jahrelang dem Weißenfelser Verein „Zentrum für Kultur und Soziales“ an. Dieser hatte in der Weißenfelser Langendorfer Straße lange einen Gebrauchtwarenladen betrieben.

Als er sich 2020 aber auflösen sollte, suchte der Mann nach einer Lösung und übernahm die Geschicke. Dann schaute er sich ganz gezielt in der Neustadt nach einem neuen Standort um. Ihm liege dieser Stadtteil und dabei auch das Intex, ein altes und denkmalgeschütztes Fabrikgebäude, sehr am Herzen, erklärt der Mann. Er selber hat nämlich im Intex Räume gemietet, in denen er in seiner Freizeit leidenschaftlich an Autos werkelt, wie er sagt. Der ehemalige Gasthof liegt ganz in der Nähe dieses Fabrikgebäudes und Anfang Dezember konnte er den Mietvertrag unterschreiben.

„Dann haben wir entkernt und renoviert“, sagt der Mann, der gelernter Einzelhandelskaufmann ist. Die vergilbten Wände wurden hell angestrichen, Regale aufgebaut, befüllt und so nach und nach das „Saale-Lädchen“ wieder aus der Taufe gehoben, bis es dieser Tage fertig wurde. Nun freut sich Leon Voland auf diese neue Aufgabe, die er und seine beiden Mitstreiterinnen Christiane Schwarz und Sabine Schmidt ehrenamtlich übernehmen.

Weißenfelser will für Möbel ein Intex in einer Halle anmieten

Damit hat Leon Voland sein Projekt aber noch nicht zu Ende gebracht. Er zeigt auf die Möbel in dem einen Bereich des Lädchens. Für sie wolle er im Intex eine Halle anmieten und in Zukunft dort einen Ort schaffen, wo genügend Platz für sie ist, um sie dekorativ aufzustellen. So soll den Leuten die Möglichkeit gegeben werden, sie sich richtig ansehen zu können. Momentan sind sie noch übereinander gestapelt und das gefällt dem Mann so nicht.

Wie Voland sagt, werden schon jetzt weitere Spenden wie Möbel, Elektrowaren, Spielzeug und auch Fahrräder gerne angenommen und sie werden bei Bedarf auch von den Haushalten abgeholt. Es gibt nur eine Voraussetzung: Es sollte sich um Artikel handeln, die noch gut erhalten sind, so dass sie bedenkenlos noch an andere Menschen weitergegeben werden können. Saale-Lädchen, Weinbergstraße 9, Weißenfels, Tel.: 0157/39614799 oder 0162/6843124, E-Mail: leonvoland123@gmail.com. (mz)