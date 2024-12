Weissenfels/MZ. - Ein neues Gesicht verstärkt seit einiger Zeit das Team des Weißenfelser Heinrich-Schütz-Hauses. Es handelt sich um Julian Elessio Lypp. Der 19-Jährige absolviert in dem Musikmuseum in der Nikolaistraße bis August 2025 sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Die Zeit sieht der junge Mann als geeignet, um die Weichen für seine Zukunft zu stellen. „Das Jahr gibt mir die Möglichkeit, mich auf mein späteres Studium vorzubereiten und intensiv über meine diesbezügliche Zukunft nachzudenken“, sagt er. Was er studieren möchte, weiß er noch nicht. Sein Abitur hatte er an der Christoperusschule in Droyßig absolviert.

FSJ-ler war sich mit Heinrich-Schütz-Haus zunächst unsicher

Dabei hatte der Naumburger anfangs einige Zweifel, sein FSJ in dem Museum abzuleisten. „Die größte Herausforderung war meine eigene Unsicherheit darüber, welcher Weg nach dem Abitur der richtige für mich ist“, gibt er unumwunden zu. Diese Unsicherheiten hat er jedoch abgelegt und sich gut in das Team eingelebt. „Mir geht es ganz gut hier. Es ist zwar manchmal etwas ruhiger als in der Schulzeit, aber dafür bietet mir dieses Freiwillige Soziale Jahr neue und wertvolle Erfahrungen.“

Und so lernt er viel über dieses Haus, das sich dem Barockkomponisten Heinrich Schütz (1585–1672) widmet, und vor allem über die Epoche, in der der Meister einst wirkte. So gibt es eine Dauerausstellung zum Leben und zum künstlerischen Schaffen Schütz’ und zur Nachwirkung dieses ersten deutschen Komponisten von europäischem Rang. Darüber hinaus ist das Haus ein Veranstaltungsort, wo regelmäßig Konzerte, Lesungen und Workshops stattfinden. Dabei bekommt Julian Elessio Lypp Einblicke in die Organisation und Ausrichtung solcher Veranstaltungen. Zudem war der 19-Jährige auch schon in die Vorbereitung für die Teilnahme des Heinrich-Schütz-Hauses an der jüngsten Höfischen Weihnacht in Weißenfels mit eingesetzt, erzählt Einrichtungsleiter Maik Richter. „Es ging dabei beispielsweise darum, wie das Haus passend in solche Veranstaltung eingebunden werden kann“, so Richter.

Junger Mann bringt sich bei Führungen durchs Museum mit ein

„Das Heinrich-Schütz-Haus bietet viel Raum für Individualität. Besonders spannend finde ich, dass ich hier auch musikalisch tätig sein kann“, sagt er. Zum Beispiel bei den monatlichen Führungen durch dieses Museum, während der es auch Live-Musik gibt – eine Aufgabe, die seiner Meinung nach besonders gut zu seinen Talenten passt. Julian Elessio Lypp spielt nämlich akustische Gitarre. Davon konnten sich dieser Tage auch die Mitglieder des Weißenfelser Lese- und Erzählcafés überzeugen. Der junge Mann war während des adventlichen Jahresabschlusses der Gruppe in der Volkshochschule gemeinsam mit Maik Richter zu Gast. Richter sang und Julian Elessio Lypp begleitete ihn. Solche Besuche gehören auch dazu, denn das Schützhaus und das Erzählcafé kooperieren eng miteinander.