Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Leipzig/MZ - Blaulicht flimmert über die A9 bei Halle. Rettungswagen, Polizeiautos, Feuerwehr-Lkw. Es sind dutzende, sie stehen dicht an dicht – quer über der Fahrbahn. Im Hintergrund rattern Hubschrauber auf der Autobahn, Einsatzkräfte in orangenen Warnwesten eilen im Laufschritt umher. Denn was sich an diesem Vormittag auf einer der wichtigsten Nord-Süd-Achsen Deutschlands zugetragen hat, ist eines der schwersten Verkehrsunglücke der vergangenen Jahre in Mitteldeutschland – und es wird in der Region Spuren hinterlassen.