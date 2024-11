Gebäudeteil nicht nutzbar Zweiter Rettungsweg an der Goethe-Grundschule in Sangerhausen fehlt: Wie die Lösung aussehen könnte

Weil an der Goethe-Grundschule in Sangerhausen ein zweiter Rettungsweg fehlt, kann dort ein Teil des Schulanbaus nicht genutzt werden. Eine Lösung dafür muss her.