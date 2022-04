Zwei Radballer vom RSV Sangerhausen spielen in der Schweiz - U23-Titel ist das Ziel der beiden Talente

Eric Haedicke (rechts) und Max Rückschloss treten am Wochenende bei der u23-Europameisterschaft im Radball in die Pedale.

Sangerhausen/MZ - Es gibt wahrlich schlechtere Abschiede als der, der Max Rückschloss und Eric Haedicke am Wochenende bevorsteht. Zum letzten Mal in ihrer gemeinsamen sportlichen Laufbahn bestreitet das Radball-Duo vom RSV Sangerhausen ein Turnier in der Altersklasse u23. In Mosnang in der Schweiz treten die beiden für Deutschland bei der Europameisterschaft an.