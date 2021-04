Zwei Guts- und Herrenhäuser suchen neue Eigentümer

Allstedt

Die Einheitsgemeinde Stadt Allstedt will zwei Guts- und Herrenhäuser sowie zwei Baugrundstücke im Rahmen einer schriftlichen Versteigerung verkaufen. Im aktuellen Amtsblatt werden die Immobilien angeboten. Dabei geht es zum einen um das denkmalgeschützte alte Guts- und Herrenhaus in der Helmegasse in Niederröblingen, das auf einem 310 Quadratmeter großen Grundstück steht und für das ein Mindestgebot von 9.500 Euro aufgerufen wird. Mindestens 13.900 Euro will die Stadt für ein Guts- und Herrenhaus in der Brauhausgasse in Wolferstedt haben, zu dem ein 1.101 Quadratmeter großes Grundstück gehört.

In Beyernaumburg schließlich sollen zwei Baugrundstücke im Wohngebiet am Eulenberg verkauft werden, die 740 und 610 Quadratmeter groß sind. In einer Ecke des erstgenannten Grundstücks befindet sich eine Klärgrube, an die zurzeit noch die Wohnhäuser im Bereich des dortigen Bebauungsplans angeschlossen sind. Wenn die zurzeit laufenden Kanalbauarbeiten in Beyernaumburg abgeschlossen sind, wird sie allerdings vom Netz gehen und könnte dann beispielsweise als Zisterne genutzt werden, heißt es im Angebot der Stadt. Für die Baugrundstücke wird ein Mindestpreis von 35 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Damit orientiere man sich am Bodenrichtwert von Ende 2020, heißt es.

Die beiden Grundstücke hatte Allstedt im Februar schon mal zum Verkauf angeboten. Beyernaumburgs Ortsbürgermeister Herbert Kranz (WG FFw) hatte darauf gedrängt. „Es heißt immer, wir haben keine Bauplätze für junge Familien“, sagt er. Dabei gehörten die beiden Grundstücke der Stadt und könnten problemlos angeboten werden. Das Wohngebiet am Eulenberg hatte die Gemeinde Beyernaumburg erschlossen, als sie noch selbstständig war. Für die beiden Grundstücke hatten sich damals keine Bauwilligen gefunden. Ob die Immobilien tatsächlich den Besitzer wechseln und inwieweit die genannten Mindestgebote überschritten werden, muss sich jetzt herausstellen. Interessenten haben bis Ende April Zeit, ihre Gebote in verschlossenen Umschlägen bei der Stadtverwaltung abzugeben. Den Zuschlag bekommt dann der jeweils Meistbietende. (mz/Grit Pommer)