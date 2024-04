Nach einer Feier im "Wilden Mann" in Berga musste ein Mann verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Wer kann der Polizei bei der Aufklärung des Falls helfen?

Was passierte am 20. April in Berga? Polizei rätselt über Schlägerei im "Wilden Mann"

Nach einer Schlägerei im "Wilden Mann" in Berga sucht die Polizei nach Zeugen.

Berga/DUR. - Nach einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen, 20. April, in der Hainstraße in Berga sucht die Polizei nach Zeugen.

Demnach kam es zunächst nach einer Feier in der Gaststätte „Wilder Mann“ zu einem Streit zwischen mehreren Männern. Einer der Beteiligten sei dabei zu Boden gestürzt und anschließend, noch immer am Boden liegend, getreten worden, so die Beamten weiter.

Der Mann kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, dies der Polizei unter der Rufnummer 03475/670293 melden.