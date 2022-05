Worum es beim Rechtsstreit zwischen Allstedt und der Bundesrepublik Deutschland geht

Das geplante Wohngebiet am Hagenberg am östlichen Stadtrand von Allstedt - mit Blick zu Burg und Schloss.

Allstedt/MZ - In den Rechtsstreit Allstedt gegen die Bundesrepublik Deutschland könnte jetzt endlich Bewegung kommen. Im Sommer vor zwei Jahren hatte die Einheitsgemeinde gegen eine Entscheidung des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen geklagt, mit der die Bundesbehörde 52.600 Quadratmeter Land am Hagenberg dem Land Sachsen-Anhalt zugeschlagen hatte.

Allstedt beansprucht Grund und Boden am Hagenberg

Allstedt beansprucht das Gelände allerdings für sich und möchte an dem Standort ein Baugebiet für Eigenheime entwickeln. Weil das Grundstück 1994 per Bescheid von der Oberfinanzdirektion Magdeburg der Stadt Allstedt zugeordnet worden war und diese 1995 auch als Eigentümerin ins Grundbuch eingetragen wurde, hatte man nie an dem Eigentum gezweifelt und bereits in den 90-er Jahren einen Bebauungsplan für die Fläche erstellt.

Ende 2018 allerdings kam von der Bundesbehörde plötzlich die Ankündigung, dass man das Grundstück dem Land Sachsen-Anhalt zuordne. Das hatte 1992 die Rückübertragung der Liegenschaft beantragt, weil sie 1945 dem Staatsfiskus gehört hatte. Sachsen-Anhalt sieht sich in dessen Nachfolge als rechtmäßiger Eigentümer.

In der Stadtratssitzung im Juni - ziemlich genau zwei Jahre, nachdem Allstedt gegen den Bund vor Gericht gezogen war - kündigte Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) an, sich mit einer Beschwerde wegen Untätigkeit des Gerichts an den Ministerpräsidenten zu wenden. Denn die Hängepartie um das Grundstückseigentum behindert die Stadt in dem Bestreben, den B-Plan umzusetzen und Bauplätze für interessierte Häuslebauer zu schaffen.

Fläche für den Bau von Eigenheimen vorgesehen

Die Eingabe scheint ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Im Hauptausschuss konnte Richter jetzt auf eine entsprechende Anfrage hin berichten, dass am 26. Juli in Sachen Hagenberg vor dem Verwaltungsgericht in Halle verhandelt werden soll. Der Ausgang des Rechtsstreits ist entscheidend dafür, ob Allstedt die Häuslebauer-Pläne für den Hagenberg weiterverfolgt oder nicht. Denn wenn man das Gelände erst teuer vom Bund kaufen müsste, wäre die Erschließung für die Kommune finanziell zu riskant. Ohnehin soll sie über einen Investor realisiert werden, weil Allstedt das Geld fehlt.

Das geplante Eigenheimbaugebiet am Hagenberg ist eine sanfte Hanglage am Waldrand östlich von Allstedt im Dreieck von Karlstraße, Fabrikstraße und Unter den Linden, die zurzeit vor allem landwirtschaftlich genutzt wird. Der Bebauungsplan wurde bereits 1997 aufgestellt, zunächst aber nicht umgesetzt. Genau zwanzig Jahre später hat Allstedt die alten Pläne wieder aktiviert. Nach Aussagen aus dem Rathaus und von Ortsbürgermeister Thomas Schlennstedt (SPD) gibt es immer wieder Anfragen von Bauwilligen, denen man in Allstedt keine passenden Bauplätze anbieten kann. Die Stadt setzt auch aus Gründen der Demografie auf das Thema Eigenheimbau. So hofft man, junge Familien in der Stadt zu halten oder sogar neue ansiedeln zu können.

Um sich diese Möglichkeit offenzuhalten, hatte der Stadtrat im Herbst vergangenen Jahres auch ein Grundstücksgeschäft mit dem Bund abgenickt. Die Räte stimmten dem Vorschlag zu, der Bundesrepublik Deutschland ein gut 7.100 Quadratmeter großes innerstädtisches Gelände zum Preis von 23.500 Euro abzukaufen. Auf dem Stückchen Land zwischen Erdmannstraße, Fabrikstraße und Hospitalweg befinden sich gegenwärtig Gärten.