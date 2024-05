Viele Auflagen und Fallstricke: So profitieren Firmen in Mansfeld-Südharz dennoch von EU-Fördergeldern

In den vergangenen Jahren sind viele Projekte im Landkreis Mansfeld-Südharz durch EU-Fördergeld unterstützt worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Was haben die Kläranlage in Rollsdorf, die Ausbildung zur Yoga-Lehrerin im Raum Allstedt oder die Eröffnung eines Friseurladens im Seegebiet gemeinsam? Überall stecken Fördermittel aus der EU drin. Und das ist im Landkreis Mansfeld-Südharz keine Seltenheit, denn in den vergangenen Jahren sind laut einer Statistik der Europäischen Kommission 158 Projekte im Kreis von der EU gefördert worden.