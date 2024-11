Kranichzug über der Aue Wie viele Kraniche bisher an der Talsperre in Kelbra gezählt wurden

Bei ihrer Reise ins Winterquartier rasten die Glücksvögel an der Talsperre in Kelbra. Dort sind sie nicht die einzigen Gäste. Aber sie werden von Freiwilligen am Rastplatz gezählt.