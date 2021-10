Wie umgehen mit den Querdenkern? - Sangerhäuser Initiative lädt zu Workshops ein

Sangerhausen/MZ - Die Initiative „Sangerhausen nimmt Rücksicht“ hat im Zuge der noch immer andauernden Diskussionen über die Corona-Pandemie gemeinsam mit der Bildungs- und Beratungsstelle für Demokratie, Recht und Freiheit (Mosaik) zwei Weiterbildungsangebote erarbeitet. Diese werden vom Koordinator Henrik Albrecht durchgeführt und stehen allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung. Die Bildungs- und Beratungsstelle setzt sich für Prävention von politisch motiviertem Extremismus und Militanz im Land ein.

Die erste Veranstaltung findet kommenden Dienstag, 12. Oktober, ab 16 Uhr, statt. „Darin wird Bezug genommen auf verschwörungstheoretische Aussagen während der Corona-Pandemie“, teilte André Röthel von der Initiative mit. Deren Mitglieder setzen sich seit Monaten für einen solidarischen Umgang der Menschen während der Pandemie ein. Sie wollen so beispielsweise sogenannten Querdenkern etwas entgegensetzen. „Wenn komplexe gesellschaftliche Fragen die Menschen zu überfordern drohen, bieten Verschwörungstheorien oft die ersehnten, einfachen und gut verständlichen Antworten. Ihre verkürzten Deutungsmuster und Feindbildkonstruktionen senken jedoch oft auch die Schwelle für Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus und die Ablehnung der Demokratie“, heißt es in der Einladung zu der Veranstaltung.

Erlernen von Kommunikations- und Handlungsstrategien im Workshop

Der Workshop biete Wissen zu Hintergründen und Funktionsweisen aktueller Verschwörungstheorien. Die Anmeldung zur der Online-Veranstaltung ist per E-Mail an karoline.sproete@lkmsh.de möglich. Für die Veranstaltung selbst wird ein Gerät mit Internetzugang und Lautsprecher (PC, Tablet, Smartphone) benötigt.

Die zweite Veranstaltung findet am 16. November ab 10 Uhr statt. Sie soll wichtige Werkzeuge zur demokratiebejahenden Argumentation an die Hand geben, heißt es von der Initiative. Der Workshop biete Kommunikations- und Handlungsstrategien für ein demokratiebejahendes und handlungssicheres Gespräch mit Mitgliedern der Bewegung, heißt es. Außerdem könnten bei dem Treffen Handlungsstrategien innerhalb eines Rollenspielzirkels erprobt werden.

Die Veranstaltung wird vor Ort in Sangerhausen durchgeführt. Auch hierfür ist eine Anmeldung per E-Mail an karoline.sproete@lkmsh.de erforderlich ist. Die Interessenten erhielten alle weiteren Informationen anschließend per E-Mail, heißt es weiter.