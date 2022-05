Wie sich Zeitzeugen an den 1971 verstorbenen Sangerhäuser Hoffmann erinnern

Vor 50 Jahren brannte das Mannschaftshotel des HFC in Eindhoven aus. Das einzige Opfer in Reihen des Teams war der Sangerhäuser Wolfgang Hoffmann. Wie sich Zeitzeugen an ihn erinnern.

Sangerhausen/MZ - Das Drama um Wolfgang Hoffmann bewegt auch ein halbes Jahrhundert nach dessen Tod in Eindhoven weiterhin die Menschen im Landkreis Mansfeld-Südharz. Am 28. September jährt sich der Hotelbrand im „Silbernes Seepferdchen“ zum 50. Mal. Was sich anschließend in Sangerhausen ereignete, daran kann sich Rainer Claus noch gut erinnern. „Die Menschen waren völlig entsetzt“, erzählt der heute 77-Jährige. „Die Eltern haben einem Leid getan.“ Den einzigen Sohn durch so etwas zu verlieren, könne man gar nicht verkraften. Rainer Claus’ Vater Walter war 14 Jahre lang Trainer in Sangerhausen gewesen. „Ein Jahr hat er auch Wolfgang Hoffmann trainiert“, sagt Claus. In dieser Zeit sei auch ein Foto entstanden, das Claus heute noch hat - ein Mannschaftsbild der BSG Stahl Sangerhausen aus dem Jahr 1969 - ein Jahr, bevor Hoffmann die Stadt verließ und zum Halleschen FC Chemie wechselte.