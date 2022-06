Wie sich Jan-Mark Waletzki aus Sangerhausen auf den Ironman in Hamburg vorbereitet hat

Sangerhausen/MZ - Vier magische Worte. Nach langen 11:30:56 Stunden hat sie Jan-Mark Waletzki endlich vernommen. „You are an Ironman“ schallte es aus den Lautsprechern, als der 48-Jährige in Hamburg den Zielstrich überquerte. „Ich habe sie zum ersten Mal für mich gehört“, so der Sangerhäuser. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und der klassische Marathonlauf lagen da hinter ihm.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<