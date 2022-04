Wie Ines Buff zum Malen und nach Breitungen gekommen ist und wie ungewöhnlich ihre Bilder entstehen

Die Malerin Ines Buff in ihrem Atelier in Breitungen. Im kreativen Chaos der Materialien fügt sich die Idee zum Werk.

Breitungen/MZ - Das letzte Stück Weg geht steil den Berg hinauf. Nur ein schmales Schotterband, doch die Fahrspuren machen Mut, es doch mit dem Auto zu versuchen. „Am Schulgarten“ in Breitungen, Südharz - eine Adresse, zu der man sich erst mal durchhangeln muss. Zwei Bungalows am Berg, ganz am Ende des verwinkelten Ortes. Rundherum Wald und unten im Tal das Becken des alten Freibads.