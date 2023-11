Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Noch knapp zwei Wochen können die Sangerhäuser ihre Meinung zu Maßnahmen der Stadtsanierung in der Kreisstadt sagen. Zig Millionen Euro sind in den vergangenen 30 Jahren in das Sanierungsgebiet in der Innenstadt geflossen. Das Gebiet und seine Infrastruktur wurde dadurch deutlich aufgewertet. Ende dieses Jahres sollen die Arbeiten zu Ende gehen und das Sanierungsgebiet abgewickelt werden, wie es im Amtsdeutsch heißt.