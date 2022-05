Wie es Marcus Rauer nach dem folgenreichen Kopfball-Duell geht

Sangerhausen/MZ - Große Sorge um Marcus Rauer (33). Der Mannschaftskapitän des Fußball-Verbandsligisten VfB Sangerhausen liegt mit einer schweren Kopfverletzung in einem großen Krankenhaus der Region. „Wir wissen zurzeit auch nichts Genaues darüber, wie schwer die Verletzung ist. Selbstverständlich stehen wir aber mit seiner Familie in enger Verbindung. Unsere Gedanken sind natürlich bei Marcus. Da geht es nicht um Fußball, um Tore oder Punkte. Es geht einzig und allein um seine Gesundheit“, so VfB-Trainer Olaf Glage in einem Telefonat mit der Sportredaktion der MZ in Sangerhausen.

