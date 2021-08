Wie die sechste Auflage der Piano Nights in Wettelrode verlief

Wettelrode/MZ - Manche Geschichten kann man sich einfach nicht ausdenken. Wie diese: Als Steffen Jäsche am Samstagabend am Einlass zur Piano Nights in Wettelrode steht und die Besucher begrüßt, kommt er auch mit einer Frau in Kontakt, die er bisher in Wettelrode noch nicht gesehen hatte. Wie sich herausstellte, war es eine Besucherin aus Nordrhein-Westfalen, die unbedingt zur Pianonacht wollte, weil sie Samstag in der MZ gelesen hatte, dass bei der 6. Auflage dieser Veranstaltung Spenden für die vom Hochwasser arg gebeutelte Gemeinde Kall gesammelt werden.

„Die Frau kam aus der Nähe von Kall und wollte uns als Veranstalter nur sagen, wie toll sie die Idee findet, für die Hochwasseropfer zu sammeln“, so Steffen Jäsche. Und das Publikum ließ sich nicht lumpen: 2.000 Euro können nach Kall überwiesen werden. Das Geld soll der Gemeinschaftsschule zugute kommen. Und es gab während der sechsten Auflage der Piano Nights noch eine Reaktion aus Nordrhein-Westfalen: Der Feuerwehrchef von Kall hat am Samstagabend den Feuerwehrchef von Wettelrode angerufen und sich nicht nur für die tolle Geste aus dem Südharz bedankt, sondern angekündigt, im kommenden Jahr bei der 7. Auflage mit einigen Feuerwehrleuten selbst im Publikum in Wettelrode sitzen zu wollen. Was will man mit einer Veranstaltung eigentlich noch mehr erreichen?

Vereine rundherum zufrieden mit der Piano Night in Wettelrode

Aber auch sonst sind die drei veranstaltenden Vereine aus Wettelrode - der Burschenverein, die Feuerwehr und der Förderverein Dorfkirche Sankt Katarina - rundherum zufrieden. Und zwar nicht nur, weil es an diesem Abend (fast) nicht geregnet hat. Zufrieden sind die Veranstalter vor allem deshalb, weil alles rundherum passte. Pianist Christoph Reuter aus Berlin hat, so sagen es die, die in Wettelrode waren, wie 2017 bei seinem ersten Auftritt auch diesmal einen tollen Job gemacht. Und dementsprechend sparten die 700 Piano-Nights-Fans im Publikum auch nicht mit Applaus. Den gab es auch auf andere Art und Weise, in dem die Leute in Wettelrode das Imbissangebot sehr gern angenommen haben. Dass es überhaupt einen Imbiss am Samstagabend an der Terrassen in Wettelrode gab, sei nicht selbstverständlich gewesen, so Steffen Jäsche. Es hat beim Caterer jüngst einen Trauerfall gegeben. „Dass man uns trotz dieser traurigen Umstände nicht hat hängen lassen, finde ich ganz prima“, so Jäsche. „Wir hätten nicht gewusst, wie wir das kurzfristig hätten auffangen sollen.“

Während schon wieder viele Karten für die nächste Auflage der Piano Nights im Sommer 2022 verkauft sind und die Planungen sogar schon bis ins Jahr 2024 reichen, ist auch mal Zeit, kurz inne zu halten. Als im Spätsommer 2016 die erste Klaviernacht in Wettelrode über die Bühne ging, war das durchaus auch ein gewagtes Experiment. Dass sie sich innerhalb weniger Jahre zu einem kulturellen Höhepunkt in Mansfeld-Südharz entwickeln würde, der auch Publikum aus anderen Regionen zieht, das „hatte ich mir gewünscht“, so Jäsche, aber mehr auch nicht.