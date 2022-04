Wie die Buga-Besucher in Erfurt neugierig auf den Südharz gemacht werden

Auf dem Sportplatz in Hackpfüffel trainierten die „Barbarossa Pipes & Drums“ in den letzten Tagen eifrig für ihren großen Auftritt in Erfurt.

Sangerhausen/Erfurt - „Es ist bisher super gelaufen.“ Heiko Leßmann, der Marketingchef der Rosenstadt Sangerhausen GmbH, ist zufrieden mit den ersten Tagen der Sangerhäuser Themenwoche, die derzeit auf der Bundesgartenschau (Buga) in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt stattfindet. Auch bei der Rosenwoche unter dem Motto „Rosige Aussichten“ in der vergangenen Woche sei der Zuspruch sehr gut gewesen. Dabei hielt unter anderem Rosenfachmann Andreas Lachner Vorträge über die Königin der Blumen und ihre Pflege. „Das kam ebenso gut an wie das Showbacken der Rosentorte in der Outdoorküche“, sagte Leßmann. Die Torte, die von Bäckern der Rosenstadt GmbH nach einem Spezialrezept hergestellt wird, gilt als eines der kulinarischen Highlights in Sangerhausen. Am Dienstag präsentierte sich die Berg- und Rosenstadt unter anderem mit stilvoller Pianomusik, gespielt von Matthias Ehspanner, in der Erfurter Peterskirche.