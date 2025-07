Grundsteinlegung am Stausee Kelbra

Grundsteinlegung für das Naturerlebniszentrum Stausee in Kelbra. Landrat André Schröder legt die Zeitkapsel in das Fundament.

Kelbra - Ein hoher Kran zeigt schon von Ferne an: An der Talsperre Kelbra wird gebaut. Nach fünf Jahren Vorbereitungszeit wurde gestern der Grundstein für das Naturerlebniszentrum Stausee (NEST) gelegt. Eine kupferne Zeitkapsel ruht in einem der bereits entstandenen Mauerzügen der Bodenplatte.