Wie das Geld für den Kohleausstieg in MSH verwendet werden soll

Strukturwandel in Mansfeld-Südharz: Geld für den Kohleausstieg sorgt im Kreis zunächst für etliche neue Stellen in der Planung und Projektsteuerung.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Jetzt soll es also richtig losgehen mit dem Strukturwandel nach dem Kohleausstieg in Mansfeld-Südharz. Bescheide über fast 2,9 Millionen Euro hat der Landkreis am Montag erhalten - als Anschubfinanzierung für drei erste Projekte. Wobei mit dem Löwenanteil von 2,2 Millionen Euro zunächst einmal die Standortmarketinggesellschaft (SMG) massiv aufgestockt wird. Dort sollen 13 zusätzliche Stellen für Mitarbeiter geschaffen werden, die sich bis 2025 um die Planung und Steuerung der Strukturwandelprojekte kümmern.

Radweg und Aufbau eines Innovations-Hubs „Zukunft Holz + Klima“

Für 226.000 Euro wird ein thematischer Radweg zu Industriekultur und Bergbau geplant, der durch den gesamten Landkreis führen und in einen europäischen Radfernweg eingebunden wird. 450.000 Euro gibt es schließlich für die zweijährige Finanzierung zweier Stellen, mit denen der Aufbau eines sogenannten Innovations-Hubs „Zukunft Holz + Klima“ vorbereitet wird. Dieses Netzwerk soll die Wertschöpfung rund um den Rohstoff Holz fördern – mit Forschung zum Waldbau, der Entwicklung innovativer Produkte und ihrer Vermarktung. Das soll Arbeitsplätze in der Holzerzeugung und -verarbeitung sichern und auch neue entstehen lassen.

Zwei Stellen würden dafür jetzt ausgeschrieben, sagte Landrätin Angelika Klein (Linke) auf MZ-Anfrage. Das Büro soll im Stolberger Rathaus angesiedelt werden und den Aufbau einer Betreibergesellschaft für den Innovations-Hub vorbereiten. In das Projekt habe man unter anderem das Fraunhofer Institut Magdeburg, die Hochschule Anhalt und das BioEconomy Cluster Halle mit eingebunden, in dem Matthias Zscheile vom Holzimpulszentrum Rottleberode wirkt.

Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne): „Holz ist ein echtes Multitalent“

Der Blick geht auch zur Großinvestition des finnischen Unternehmens UPM, das in Leuna in einer Bioraffinerie aus Holz Biochemikalien herstellen will. Für eine bessere Anbindung per Schiene müsste die Bahnstrecke vom Anschluss Rottleberode nach Berga elektrifiziert werden, sagt Klein. Denn bisher müssten die Transporte in Berga auf die E-Strecke umgestellt werden. Auch dieses Teilprojekt habe der Landkreis in seinem Masterplan Strukturwandel stehen.

„Holz ist ein echtes Multitalent“, sagte Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne), die zur Fördermittelübergabe nach Sangerhausen gekommen war. Die Wertschöpfung reiche vom Forst über die Holz- und Bauindustrie bis zur Chemie. Zudem sei der Rohstoff fest mit Mansfeld-Südharz verbunden. Deshalb habe sie auch die Idee mit dem Innovations-Hub gehabt, als es um mögliche Projekte für den Strukturwandel ging.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) war per Video live zugeschaltet. Die persönliche Anreise hatte er am Morgen wegen zweier positiver Corona-Tests im Team seiner Personenschützer absagen müssen. Er könne sich noch sehr gut daran erinnern, wie ihm eine Delegation aus Mansfeld-Südharz in der Staatskanzlei den Masterplan auf den Tisch gepackt habe, sagte Haseloff. Nun gehe es an die Umsetzung. (mz/Grit Pommer)