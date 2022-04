Widerstand regt sich: 48 Hektar große Vorrangfläche für Windpark nahe Riestedt geplant

Riestedt/MZ - Für die meisten kam das Thema völlig überraschend: Zwischen Sangerhausen und Riestedt soll ein 48 Hektar großes „Vorranggebiet zur Nutzung der Windenergie“ ausgewiesen werden. Riestedts Ortschaftsrat hat offiziell erst kurz vor der jüngsten Sitzung am Dienstagabend davon erfahren. Dort stand der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan auf der Tagesordnung, der Regeln für den Windradbau festlegen soll. Tags zuvor hatte das Thema schon den Ortschaftsrat in Obersdorf beschäftigt, Donnerstag wird es in Gonna behandelt.