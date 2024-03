Der Rotary-Club Sangerhausen kürt die Gewinner beim Wettbewerb „Junges Mammut“. Wer auf den ersten Platz gelandet ist und in was die Siegerprämie investiert werden soll.

Sangerhausen/MZ. - Die Aufregung war den Teilnehmern doch ein bisschen anzumerken. Dabei ging es am Montagabend im Rosenhotel in Sangerhausen nur noch um die Frage, wieviel Geld sie für ihre jeweiligen Projekte in Empfang nehmen konnten.

Auch letztes Jahr hatten die Sangerhäuser Rotarier den Wettbewerb „Junges Mammut“ wieder ausgerufen und zur Preisverleihung in das Hotel gebeten. „Wir wollen mit dem Wettbewerb weg vom Gießkannenprinzip und das auszeichnen, was soziale Bedeutung hat, was konstruktiv für die Gemeinschaft ist“, sagte Uwe Breuer vom Rotary-Club. Insofern war er sehr erfreut, dass in diesem Jahr gleich acht Projekte eine Bewerbung eingereicht hatten.

Verein „Mad House“ aus Sangerhausen landet auf dem dritten Platz

Den dritten Platz sicherte sich der Verein „Mad House“ aus Sangerhausen mit dem Projekt „Coole Schule“. Das Projekt gibt es seit 2022 und zielt darauf ab, Schüler beim Lernen zu unterstützen.

„Wir sind dabei jederzeit erreichbar, können also auch in Notfällen gerufen werden, wenn eine wichtige Arbeit ansteht“, sagte Ben Linke einer der fünf Jugendlichen, die sich in diesem Projekt engagieren.

Mittlerweile würden sie 13 verschiedene Fächer für Nachhilfestunden anbieten. Das Preisgeld in Höhe von 250 Euro soll für Lehrmaterialien und Onlinezugänge für die verschiedenen Lehrbücher genutzt werden.

Auch Feuerwehr mit dabei

Auf Platz Nummer zwei landete die Jugendfeuerwehr Wippra. „Wir haben uns mit dem Projekt Berufsfeuerwehrtag bei den Rotariern beworben“, erzählt Katja Salemski, ihres Zeichens nach Jugendwärtin bei den Wippraern. Die insgesamt zehn Jugendlichen und zwei Betreuer wollen einen Tag gestalten, der den Jugendlichen das Berufsbild Feuerwehr näherbringt.

Teil dieses Tages, der mit einem Wachantritt um 7 Uhr beginnt, sollen Ausbildungsstunden, Feuerwehrsport und gemeinsames von den Jugendlichen organisiertes Kochen sein. Das solle den Gemeinschaftsgeist fördern und die Jugendlichen zu einem noch besseren Team werden lassen.

VfB Sangerhausen landet auf dem Siegertreppchen

Der Gewinner des Jungen Mammuts 2023 war hingegen der VfB Sangerhausen, vertreten durch Präsident Ronny Böttger und die drei E-Jugend-Spieler Mik Hartwig, Rohat Hussein und Philipp Böttger. „Wir freuen uns sehr für den Preis nominiert worden zu sein, und jeder Euro, den wir bekommen, ist Gold wert“, sagte Ronny Böttger.

Im Namen des ganzen Vereins, der nicht nur aus einer Fußball-, sondern auch aus Abteilungen für Kegel- und Rehasport besteht, bedankte er sich vielmals für die Auszeichnung. Das Geld werde unter anderem in neue Bälle und Startgelder für Turniere investiert.

Auch in diesem Jahr wird es durch die Rotarier eine neue Ausschreibung des Jungen Mammuts geben, allerdings steht die Bewerbungsfrist noch nicht fest. Aufgerufen werden wieder alle Kinder und Jugendlichen, die sich in den Bereichen Bildung, Handwerk, Kunst, Kultur und Sport engagieren das Projekt in Kurzform zu beschreiben und beim Rotary-Club einzureichen.