Wegen Corona: Nicht notwendige OPs werden auch in MSH verschoben

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Auch in den Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz werden aktuell Behandlungen aufgrund der Corona-Lage verschoben. Das bestätigte Kliniksprecher Sebastian Krziwanie. „Da wir es in Sachsen-Anhalt und dem Landkreis Mansfeld-Südharz mit einer sehr dynamischen Entwicklung an Covid-19-Infektionen zu tun haben, bewerten wir die Lage täglich neu und nehmen dadurch auch kurzfristige Anpassungen an unserem Elektivprogramm vor“, teilte er auf Anfrage mit.

Als elektive Behandlungen werden solche bezeichnet, die aus medizinischen Gründen verschiebbar sind. Dazu zählen zum Beispiel einige Knie- oder Hüftoperationen. „So werden derzeit - immer in Abhängigkeit der jeweiligen Situation in den drei Kliniken - auch Elektivbehandlungen verschoben, soweit dies medizinisch vertretbar ist“, so Krziwanie weiter. Dirk Burkhard, Referent für Medizin bei der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt, hatte gegenüber dem MDR gesagt: „Es betrifft je nach Spektrum alle Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt, ausnahmslos. Es ist keine Klinik dabei, die normal arbeiten kann, wie vor der Pandemie, keine einzige.“ (mz/Joel Stubert)