Wasserverband Südharz beginnt mit dem Ablesen der sogenannten Wasserzähler

Sangerhausen/MZ - Am 18. Oktober beginnt der Wasserverband Südharz mit dem Ablesen der sogenannten Wasserzähler, wie Steffen Neumann von der Verwaltung ankündigt. Auf der Grundlage des Verbrauchs an Frischwasser erstellt der Verband in den ersten Wochen des nächsten Jahres die Verbrauchsabrechnungen für 2020. Diesmal werden die Mitarbeiter des Verbands in 14 Orten unterwegs sein, und zwar in Horla, Breitungen, Rottleberode, Schwenda, Wallhausen, Beyernaumburg, Blankenheim, Emseloh, Hackpfüffel, Hainrode, Hohlstedt, Holdenstedt, Katharinenrieth und Questenberg.

„In den übrigen Orten werden in diesem Jahr keine Zähler vor Ort abgelesen“, sagt Neumann. Hier erhielten die Kunden die Ablesekarten und alle weiteren Informationen, etwa zur Online-Eingabe ihrer Daten, per Post zugeschickt. Wer trotzdem keine Post vom Wasserverband bekommt, braucht sich allerdings nicht zu wundern. „Eine Ausnahme bilden die in diesem Jahr eingebauten Funkwasserzähler“, sagt Neumann. Sie würden komplett fernausgelesen, so dass „es hier keiner Selbstablesung bedarf“.

Die Ablesung der Funkwasserzähler werde in der Zeit zwischen dem 1. und dem 10. Dezember erfolgen. „Grundstücke, die bereits über einen solchen Funkwasserzähler verfügen, erhalten also keine Ablesekarte zugeschickt.“ Die Zählerstände über die Homepage des Verbands einzugeben, sei dann ebenfalls nicht möglich. In diesem Jahr hat der Zweckverband erstmals und ausschließlich Funkwasserzähler eingebaut. 3.596 Zähler sollen turnusmäßig gewechselt werden, rund 3.230 sind seit Jahresbeginn bereits gewechselt worden. Kaltwasserzähler müssen alle sechs Jahren getauscht werden, so besagt es das Eichgesetz. Denn nach sechs Jahren läuft die Eichfrist ab. Bei Warmwasserzählern ist der Austausch bereits nach fünf Jahren vorgeschrieben. Mitarbeiter des Wasserverbands können sich bei Vor-Ort-Terminen ausweisen.