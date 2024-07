Sangerhausen/MZ. - Havarie in der Kreisstadt: Ein Rohrbruch hat am Dienstagvormittag zu einer Sperrung der Sangerhäuser Göpenstraße geführt. Auf Höhe des Grundstücks 22 war die Trinkwasserleitung gebrochen, was Passanten festgestellt hatten. Wegen der umfangreichen Reparaturarbeiten werde die Göpenstraße in diesem Bereich voraussichtlich bis Freitag, 5. Juli, für den Verkehr voll gesperrt bleiben, teilte Stadtsprecherin Marina Becker mit.

Leitung muss auf einer Länge von drei bis vier Metern ersetzt werden

„Dort ist eine 200er Gussleitung gebrochen“, sagte Alexander Klisch, Fachbereichsleiter für Technik und Betrieb beim Wasserverband Südharz. Das sei insofern überraschend, weil Gusseisen als sehr stabiles Material gelte und sogar „eins der stabilsten Materialien überhaupt“ sei.

In diesem Bereich sei ein solcher Rohrbruch das erste Mal aufgetreten, so Klisch. „Es hat vorher keine Auffälligkeiten gegeben.“ Wie alt die Leitung sei, lasse sich nicht sagen.

Eine der Baufirmen, die der Wasserverband für solche Havariefälle vertraglich gebunden hat, sei sofort angefordert worden und habe mit den Reparaturarbeiten begonnen. „Wir müssen die defekte Leitung auf einer Länge von drei bis vier Metern ersetzen“, sagte Klisch. Der Wasserverband und die Baufirma setzten alles daran, um den Schaden im Laufe des Dienstags möglichst zu beheben.

Einbahnstraßenregelung in Sangerhausen aufgehoben

Wie viele Anlieger infolge der Havarie vorübergehend kein Trinkwasser zur Verfügung hatten, könne er nicht sagen, so Klisch. Es seien auf jeden Fall mehrere Geschäfte betroffen gewesen. „Wir haben den Bereich schnell abgeschiebert.“

Wie Sangerhausens Stadtsprecherin Marina Becker am Dienstagnachmittag ankündigte, werde die Göpenstraße in diesem Bereich noch bis zum Freitag, 5. Juli, voll gesperrt bleiben, um alles wieder in Ordnung zu bringen. „Auf jeden Fall muss in dem Straßenabschnitt die Unterspülung behoben und neu gepflastert werden.“

Damit Anlieger der Göpenstraße unterhalb der Hausnummer 22 ihre Grundstücke weiter erreichen könnten, werde die Einbahnstraßenregelung in der Neuehäuserstraße vorübergehend aufgehoben, teilte die Stadtsprecherin weiter mit. So könnten Anwohner Grundstücke weiter über die Alte Magdeburger Straße und Neuehäuserstraße zu ihren Grundstücken gelangen.