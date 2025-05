Was kreucht und fleucht im Wald in Mansfeld-Südharz?

Der Wald ist ein wichtiges Ökosystem. Jetzt ist eine Untersuchung zur Vielfalt der darin lebenden Arten gestartet – auch in Mansfeld-Südharz.

Obersdorf/MZ. - In den Wäldern in Mansfeld-Südharz könnten Wanderer zurzeit auf merkwürdige Apparate und Vorrichtungen stoßen. Denn der Landeswald im Bereich des Forstbetriebs Süd gehört zu jenen Flächen, auf denen jetzt eine großangelegte Vergleichsstudie zur Artenvielfalt in bewirtschafteten und naturbelassenen Wäldern läuft.