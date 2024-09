Die Abgeordneten Katrin Budde (SPD) und Ingo Bodtke (FDP) sind noch ziemlich genau ein Jahr im Bundestag. Im Gespräch schildern sie, was sie in dieser Zeit noch erreichen wollen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Wenn heute in einem Jahr, am 28. September 2025, die Wähler den neuen Bundestag wählen, werden ihre Namen auf den Wahlzetteln fehlen: Katrin Budde (SPD) und Ingo Bodtke (FDP) treten nicht noch einmal an. Bleibt für die beiden Ampel-Politiker also noch ein Jahr, um möglichst viel im Bundestag zu erreichen. Doch was haben die beiden konkret vor?