Was einen US-Pfarrer nach Lengefeld zieht

Sangerhausen

- Das Haus von Familie Biel ist schön hergerichtet, die leicht gelbe Fassade glänzt. Neben dem Haus steht eine blaue, etwas verstaubte Hollywoodschaukel, die das Interesse der Bewohner des zweigeschossigen Einfamilienhauses noch nicht geweckt hat.

Es ist davon auszugehen, dass Regina und Jason Biel für derartige Kleinigkeiten bislang einfach noch keine Zeit hatten. Die beiden US-Amerikaner haben ihr Leben komplett hinter sich gelassen, um in Sangerhausen noch einmal von vorne anzufangen. Genauer gesagt im Ortsteil Lengefeld, der weniger als 700 Einwohner zählt.

Über Hawaii nach Mansfeld-Südharz

18 Jahre ist Jason Biel Pfarrer gewesen. Sein beruflicher Werdegang führte ihn zuletzt von seiner Heimat im Bundesstaat Oregon nach Hawaii. Schon das ist eine große Entfernung und weite Reise, doch nichts gegen das, was nun auf ihn, seine Frau und Sohn Jacob wartet. „Wir wollen hier bleiben“, sagt der 48-Jährige. „Ich bin überzeugt, dass das die richtige Entscheidung ist.“ Getroffen hat er sie auf Erden zwar selbst, doch eben nicht ganz allein, wie er meint. „Gott hat es so gewollt“, sagt der Pastor.

Um die Geschichte zu verstehen, muss man zurückschauen und das Schicksal einer jungen Lengefelderin betrachten, die vor ziemlich genau neun Jahren nur noch wenig Überlebenschance im Kampf gegen Leukämie hat. Jenny Waldschmidt ist damals 26 Jahre alt.

Weltweit gab es nur zwei mögliche Spender, als sich die Ärzte 2012 dazu entschieden, nicht mehr auf die Chemotherapie zu setzen, sondern eine Transplantation in die Wege zu leiten. Es war Jennys letzte Chance, zu überleben. Durch die Stammzellen von Jasons Bruder Nick kann Jenny heute leben. Im Jahr 2016 folgte schließlich das erste Treffen in Lengefeld.

Hohe Hürden beim Hauskauf

Daran kann sich Jason noch gut erinnern. Er sitzt nun in seinem neuen Haus, im Wohnzimmer auf dem Sofa. Auf dem Tisch stehen weiße Tulpen, der fünfjährige Adoptivsohn Jacob spielt. Bei diesem Besuch und einem im Oktober desselben Jahres habe er es gespürt, sagt Jason. „Seither habe ich immer den Gedanken im Hinterkopf gehabt, dass das mein Platz ist. Hier in Lengefeld. Wir fühlten es.“

Zusammen mit Jenny Waldschmidt begannen die Vorbereitungen. Die heute 35-Jährige hielt Ausschau nach einer Immobilie, schnell stellte sich heraus, dass für Nicht-Deutsche ein Hauskauf gar nicht so einfach ist. Nachdem zwei Verkäufer absprangen, kaufte Waldschmidt kurzerhand das Haus für die Biels. Unterstützung bekam sie dabei vom Kirchenkreis Siegen in Nordrhein-Westfalen.

Diesen Kontakt wiederum hatte Jason Biel noch aus seiner Zeit auf Hawaii parat - in Siegen ist dieselbe Kirchgemeinde vertreten. „Wir kommen als Missionare nach Deutschland“, sagt Jason Biel. Ein Umstand, der auch im fernen Siegen Kräfte mobilisierte. Zwei Männer halfen beim Malern - obwohl sie vorher nie einen Pinsel in der Hand gehalten hatten. Dreieinhalb Wochen blieben bis zur Schlüsselübergabe. Die Möbel im Haus waren größtenteils noch da. Finanziert wird das Ganze auch durch Spenden aus Siegen und den USA.

Kontakt zur Familie über Soziale Medien

Der Alltag gestaltet sich für die Biels seither mit Lernen. „Wir wollen die Sprache lernen und Leute kennenlernen“, so Regina Biel. Den Kontakt nach Hause hielten sie dank sozialer Medien aufrecht. „Einige Freunde konnten die Entscheidung gar nicht verstehen, andere haben uns unterstützt“, sagt Jason Biel, der zusammen mit Regina noch drei weitere Kinder hat, allesamt in den Zwanzigern.

„Die Kinder waren natürlich traurig.“ Jason wolle nun im Auftrag der Kirchgemeinde Siegen arbeiten - in Luthers Heimat, einem Landstrich, in dem europaweit der Anteil von Mitgliedern einer Religionsgemeinschaft mit am geringsten ist. „Ja“, sagt Jason Biel, als er das hört. „Dann sind wir hier ja genau richtig. Packen wir es an.“ Und vielleicht kommt bald noch mehr Unterstützung aus der Kirchgemeinde Oregon. Denn Jasons Bruder Nick, der Stammzellenspender, überlege auch schon, nach Lengefeld zu ziehen. (mz)