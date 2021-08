Was die Besucher beim Radfestival auf dem Markt in Sangerhausen erwartet

Sangerhausen/MZ - Am Freitag kommender Woche ist es so weit: Nach den Deutschen Meisterschaften im Straßenradsport vor elf Jahren, steht Sangerhausen erneut im Blickpunkt der Radsportfans. In der Berg- und Rosenstadt wird an dem 27. August die zweite Etappe der Deutschlandtour der Radprofis gestartet, die von Stralsund über insgesamt 727 Kilometer nach Nürnberg führt. Dort soll am 29. August der Gesamtsieger und Gewinner des Roten Trikots gekürt werden.

Sangerhausen feiert die Etappe der Deutschlandtour

In Sangerhausen gehen am 27. August 132 internationale und deutsche Radsportprofis aus 22 Teams zur 2. Etappe an den Start, die nach Ilmenau in Thüringen führt. „Ab 10.45 Uhr beginnt mit dem Einschreiben der Fahrer für die Zuschauer der offizielle Teil der Veranstaltung auf dem Marktplatz“, sagt Stadtsprecherin Marina Becker. Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) hatte zuvor bereits gesagt: „Sangerhausen freut sich, Gastgeber bei der Deutschlandtour zu sein.“ Die Veranstaltung sei ein Höhepunkt für die Einwohner der Stadt und deren Gäste. Strauß hatte angekündigt: „Wir werden die Profis bei uns in der Berg- und Rosenstadt mit enormer Fahrrad-Begeisterung begrüßen.“ Immerhin gebe es eine über 100-jährige Tradition des Fahrradbaus in der Stadt.

Um 12.15 Uhr fällt dann in der Kylischen Straße der Startschuss für die 185 Kilometer lange Etappe. Der sogenannte scharfe Start erfolgt kurze Zeit später in Wallhausen. Warum nicht in Sangerhausen scharf gestartet wird, erklärt die Stadt damit, dass sich der gesamte Renntross mit den vielen Begleitfahrzeugen erst einpendeln müsse.

Fahrradwerkstatt und Parcours für Radsicherheit

Aber auch nach der Abfahrt der Profis geht es mit dem Thema Fahrradsport für die Sangerhäuser und ihre Gästen weiter. Die Stadt lädt ab 13 Uhr zu einem Fahrradfestival ein: Vorbereitet sind ein Geschicklichkeitsparcours für Kinder, den der Kreissportbund und der Verein Madhouse betreuen. „Es gibt eine Fahrradwerkstatt, eine Station, an der man seine Reaktionsschnelligkeit testen kann, einen sogenannten Rauschbrillenparcours, Informationen rund ums E-Bike und Informationen der Polizei zum Thema Fahrradsicherheit“, umreißt Becker das geplante Angebot. Darüber hinaus wollen sich die Kreis- und Landesverkehrswacht vorstellen. Der RSV 2004 Sangerhausen will die Veranstaltung nutzen und für die Sportart Radball werben. Außerdem ist Hochradfahrer Achim Schröter aus Roßla vor Ort. „Er präsentiert das Fahrrad einmal anders“, sagt Becker. Außerdem stehe eine Hüpfburg, Bungee-Run und das Spielmobil des Kreissportbunds (KSB) zur Verfügung.

Allerdings müssen sich Autofahrer und Bewohner der Innenstadt auf Einschränkungen einstellen (siehe Grafik): Die Stadt bittet dafür um Verständnis. Gesperrt sind: der Marktplatz und der Parkplatz Innenstadt Süd (Markt-Südseite) von 7 bis 18 Uhr, die Alte Promenade (ab Kreisverkehr bis Einfahrt zum Supermarkt Norma) von 9.30 bis 13.30 Uhr, die Kylische Straße (ab Kreisverkehr bis Höhe Voigtstedter Straße) von 7 bis 13.30 Uhr.

Die Stadtverwaltung appelliert an die Autofahrer, an dem Tag die ausgeschilderte Umleitung zu nutzen. Außerdem will sie bereits im Vorfeld Ersatzflächen zum Parken an der Kyselhäuser Straße zur Verfügung stellen.