Was die Allstedter Hebamme Theresa Große bei den Dreharbeiten erlebte

Hebamme Theresa Große aus Allstedt spielte eine Minirolle in der Fernsehserie „In aller Freundschaft“. Was sie bei den Dreharbeiten erlebt hat.

Allstedt/MZ - Am 4. Januar werden in Allstedt und Umgebung viele Leute gespannt vor dem Fernseher sitzen und auf eine ganz bestimmte Stelle warten. Denn in Folge 957 der Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ mit dem Titel „Gemeinsam geht’s besser“ wird eine junge Frau in der Minirolle einer Hebamme zu sehen sein, die hier viele als echte Hebamme gut kennen.