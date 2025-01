Was bei der Jahreshauptversammlung des Heimat- und Geschichtsvereins „Goldene Aue“ auf der Agenda steht

Der Umzug in Bösenrode war Teil der Jubiläumsfeier.

Roßla/MZ. - Einen bunten Themenstrauß haben sich die Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins „Goldene Aue“ für ihre Jahreshauptversammlung gebunden. Neben den Vereinsformalien mit einem bebilderten Rechenschaftsbericht über die Aktivitäten der Vereinsmitglieder stehen drei Vorträge auf der Tagesordnung.

So erinnert Belinda Hesse in ihrem Vortrag an die Festveranstaltungen im Juni 2024 anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes Bösenrode vor 750 Jahren. Ende Mai, Anfang Juni 2024 gab es die verschiedensten Veranstaltungen wie den Festumzug und die Einweihung des neu gestalteten Schulmuseums, die von einem großen Publikum besucht wurden.

Brigitte Großer und Thomas Noatzsch aus Brücken werden einen Zwischenbericht zu den Vorbereitungsarbeiten des Jubiläums „500 Jahre Schloss Brücken“ geben.

Historikerin der Uni Halle spricht über Autorenrecht und Datenschutz

Als Gastreferentin wurde die promovierte Historikerin Katrin Moeller von der Martin-Luther- Universität Halle eingeladen. Sie wird ab 13 Uhr zum Thema: „Ortschroniken früher und heute, Autorenrecht und Datenschutz“ sprechen.

Die Vereinsmitglieder planen auch für dieses Jahr zahlreiche Aktivitäten, zu denen auch Interessierte eingeladen sind.

Die Jahreshauptversammlung findet am Samstag, 11. Januar, im Saal des Biosphärenreservates Karstlandschaft Südharz, Hallesche Straße 68a in Roßla, statt. Sie beginnt um 10 Uhr.