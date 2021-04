Warum sich die Sanierung des Bahnhofes Berga-Kelbra als schwierig erweist

Berga/Hohlstedt

Das Bahnhofsgebäude am Bahnhof Berga-Kelbra hat wohl schon bessere Zeiten gesehen. Die unteren Fenster sind mit Brettern vernagelt. An mehreren Stellen wurden Graffiti an die Fassade gesprüht. Es erweckt insgesamt den Eindruck, dass das Gebäude schon seit einiger Zeit leer steht. Warum das so ist, weiß Thomas Rakow, Geschäftsmann und Chef des Heide-Hofs im Ortsteil Hohlstedt, der das Gebäude vor etlichen Jahren ersteigert hatte.

Nicht genügen Parkmöglichkeiten auf dem Bahnhofsgelände

„Die Versteigerung des Bahnhofsgebäudes muss 2009 oder 2010 passiert sein. Damals war unser Betrieb noch in Berga ansässig. Die damalige Bürgermeisterin von Berga, Frau Schneeberg, kam zu uns und bat uns um Hilfe. Der Bahnhof sollte verkauft werden“, erinnert sich Rakow. Damals sei der Bahnhof noch im Besitz der Deutschen Bahn gewesen. Die habe das Gebäude versteigern wollen. Die Gemeinde sei daher auf der Suche nach Hilfe gewesen, damit das Gebäude nicht in die Hände fremder Investoren gerate.

„Daraufhin haben wir den Bahnhof bei der Online-Auktion ersteigert. Nicht, weil wir ihn brauchten, sondern um der Gemeinde damit zu helfen“, sagt Rakow. Die Entscheidung für die Ersteigerung sei damals ziemlich kurzfristig innerhalb von zwei bis drei Tagen gefallen. „Danach hatte ich eigentlich erwartet, dass die Gemeinde Berga dann irgendwann sagt: Wir haben folgendes mit dem Bahnhof vor. Könnt ihr uns den verkaufen oder vermieten?“, so der Geschäftsmann. Er habe es damals auch so verstanden, dass die Gemeinde ihre Verwaltung in dem Gebäude einrichten wollte. Dieses Vorhaben sei dann jedoch im Sande verlaufen. Also habe man überlegt, was man selbst mit dem Bahnhof machen könnte. „Dazu haben wir viele verschiedene Konzepte erarbeitet. Dabei zeigten sich aber mehrere Probleme. Eines davon besteht darin, dass der Bahnhof logistisch ungünstig gelegen ist zwischen zwei Bahngleisen. Das Hauptproblem ist jedoch, dass man dort nicht genügend Stellplätze zur Verfügung hat“, erläutert Rakow.

Investor ist verärgert über die Gemeinde

Wenn er aus dem Gebäude ein Mietshaus oder eine Gewerbeimmobilie machen wolle, müssten die Anwohner ja irgendwo ihr Auto parken können. „Deshalb haben wir drei oder vier Jahre lang eine Anfrage an die Gemeinde gestellt, ob wir die Parkplätze vor dem Gebäude dauerhaft mieten können“, sagt Rakow. Der Gemeinderat habe dies jedoch abgelehnt mit der Begründung, dass man die Parkplätze selbst brauche. Sein Interesse, in den Bahnhof weiter zu investieren, sei durch diese Entscheidung stark gesunken, so der Geschäftsmann. Eine Hilfsbereitschaft der Gemeinde sei für ihn ab diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr erkennbar gewesen. „Ich sehe eher, dass einem hier unheimlich viele Steine in den Weg gelegt werden. Der Bahnhof entwickelt sich zunehmend zu einem Problemkind“, so Rakow.

Die Anfrage bezüglich der Parkplätze habe man im Gemeinderat Anfang dieses Jahres besprochen, sagt Katrin Treppschuh, die Bürgermeisterin von Berga. Die Gemeinde dürfe öffentliche Flächen nicht vermieten. Dazu müssten diese erst entwidmet werden. Eine Einigung sei jedoch mit der Deutschen Bahn möglich, die die Bahnsteige am Bahnhof neu gestalten wolle. Möglicherweise würden dadurch Flächen für neue Parkplätze frei. „Herr Rakow ist diesbezüglich bisher noch nicht persönlich auf mich zugekommen“, so die Bürgermeisterin. Das einzige persönliche Gespräch mit ihm habe kurz nach ihrem Amtsantritt Ende 2015 stattgefunden. Die Gemeinde sei immer darum bemüht, ortsansässige Firmen zu unterstützen. „Wenn man aber nicht miteinander spricht, kann man auch keine gemeinsame Lösung finden“, sagt Treppschuh. Sie sei für Gespräche offen. (mz/Roman Fürst)