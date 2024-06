Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Die Würfel sind gefallen: Nachdem schon am drittletzten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Mansfeld-Südharz feststand, dass sich der VfB Sangerhausen II den Meistertitel und den Aufstieg in die Landesklasse nicht mehr nehmen lässt, wurde nun auch am letzten Spieltag der Saison die Frage geklärt, wer Aufbau Eisleben in die Kreisliga begleiten wird.