Warum mussten Linden in Sangerhausen weichen?

Baumfällung wirft Fragen bei den Anwohnern auf. Was die Stadtverwaltung dazu sagt.

Sangerhausen/MZ - Nur zwei Stümpfe sind geblieben: In der Straße Vor dem Lindendamm in Sangerhausen wurden in den vergangenen Tagen zwei große Bäume gefällt. Nicht allen Anliegern gefällt das.