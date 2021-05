Warum die neuen Bushäuschen in Emseloh deutlich teurer werden

Die Bushaltestellen in Emseloh haben die guten Zeiten hinter sich.

Emseloh

Zwei neue Bushaltestellen soll Emseloh bekommen. Denn die alten stammen noch aus DDR-Zeiten und sind inzwischen total verschlissen. Der Ersatzneubau, den man im Ortsteil schon für dieses Jahr erhofft hatte, könnte sich aber verzögern.

Er habe einen Anruf vom Bauamt bekommen, berichtete Ortsbürgermeister Axel Mühlenberg (parteilos) jüngst im Ortschaftsrat. Der habe sich noch nicht zur geplanten Variante geäußert, hieß es. Die Frage erstaunte Mühlenberg, denn man habe sehr wohl geantwortet. Schließlich habe sich die entsprechende Mail im Postfach eines früheren Bauamtsmitarbeiters angefunden, der die Verwaltung inzwischen verlassen hat. Eine Kollegin müsse sich nun in das Projekt reinfuchsen, erklärte Mühlenberg dem Ortschaftsrat. Wahrscheinlich habe man ein halbes Jahr verloren, meinte er.

Neuer Fördermittelantrag für die Bushaltestellen in Emseloh notwendig

Allstedts Bauamtsleiter Aribert Lisker erklärte unterdessen auf MZ-Anfrage, dass es bei den Bushaltestellen auch ein finanzielles Problem gibt. Im vergangenen Jahr waren für die beiden Ersatzneubauten knapp 16.500 Euro in den Stadthaushalt eingeplant worden. Die Fördermittel aus einem Programm für den öffentlichen Personennahverkehr waren in dieser Summe schon mit enthalten. Allerdings hätten die Planungen ergeben, dass das Geld bei Weitem nicht für das Vorhaben gereicht hätte, sagte Lisker auf MZ-Anfrage. Deshalb habe man den ersten Förderantrag wieder zurückziehen müssen.

Jetzt sei ein neuer Antrag nötig. Den könne man aber erst stellen, wenn der Haushalt beschlossen sei. Denn für den Antrag müssten die Eigenmittel nachgewiesen werden. Die Bauverwaltung habe das Vorhaben jedenfalls mit für den Haushalt 2021 angemeldet. Der Stadtrat hat den Etat in seiner Sitzung am kommenden Montag zum Beschluss auf der Tagesordnung stehen. Im Investitionsplan sind 23.000 Euro für die Bushaltestellen in Emseloh eingetragen. Davon sollen 15.000 Euro mit Fördermitteln bezahlt werden. (mz)