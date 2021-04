Warum das Verfahren gegen den Bombendroher in Sangerhausen eingestellt wird

Sangerhausen - Die Tat sorgte im vorigen Sommer für Aufsehen: Am 21. August vorigen Jahres rief um 11.58 Uhr ein Unbekannter im Landratsamt in der Sangerhäuser Rudolf-Breitscheid-Straße an und drohte: „In zehn Minuten fliegt die Kreisverwaltung in die Luft. Ich habe eine Bombe versteckt.“ Alle Mitarbeiter der Behörde wurden schnell evakuiert, Feuerwehr und Polizei sperrten die Umgebung ab. Die Beamten suchten das Gelände vorsichtshalber mit einem Sprengstoffspürhund ab. Erst zweieinhalb Stunden später konnte Entwarnung gegeben werden, als alle drei Häuser überprüft worden waren.

Am Montagnachmittag musste sich nun der Anrufer wegen Störung des öffentlichen Friedens in einem Prozess vor dem Amtsgericht der Kreisstadt verantworten. Aufgrund der besonderen Umstände des Falls kam der 34-jährige Sangerhäuser dabei mit einem blauen Auge davon, es gab kein Urteil. Strafrichter Sven-Olaf Zärtner stellte das Verfahren stattdessen auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen Geringfügigkeit ein. Hintergrund ist die Persönlichkeit des nicht vorbestraften Angeklagten: Der Mann leidet unter einer leichten bis mittelgradigen Intelligenzminderung und steht unter Betreuung. Am Tattag hatte er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden.

Angeklagter suchte Schuld bei Kreisverwaltung in Sangerhausen

Denn sein Vater, den er jahrelang gepflegt hatte, war kurz zuvor nach einem Krankenhausaufenthalt in ein Pflegeheim eingewiesen worden. Der Mann verstand das nicht und machte für die Entscheidung die Kreisverwaltung verantwortlich. Er ging deshalb zur Telefonsäule in der Bahnhofstraße und rief in der nahe gelegenen Behörde an. Das ist auch auf einem Video einer Überwachungskamera zu sehen. Die Polizei konnte den 34-Jährigen so schnell ermitteln.

Strafrichter Sven-Olaf Zärtner nannte die Entscheidung, das Verfahren einzustellen. „eine absolute Ausnahme“. „Das, was Sie getan haben, war keine Kleinigkeit“, sagte er zum Angeklagten. Er riet dem 34-Jährigen, sich bei Problemen künftig Hilfe bei seinem Betreuer oder seiner Familie zu suchen. Der Angeklagte beteuerte, er werde das künftig tun. „Heute ärgere ich mich“, sagte er. Das hätte damals nicht sein müssen.“ (mz/Frank Schedwill)