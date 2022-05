War es ein Wolf? - Totes Pferd mit offener Bauchwunde bei Sangerhausen gefunden

Sangerhausen/MZ - In dem Sangerhäuser Ortsteil Obersdorf ist am Montagmorgen ein totes Pferd auf einer Weide aufgefunden worden. Dieses wies eine offene Bauchwunde auf. Laut Polizeirevier wird nun geprüft, ob möglicherweise ein Wolf diese Verletzung verursacht hat. Das Wolfkompetenzzentrum wurde in dieser Angelegenheit eingeschaltet. Zusätzlich prüft ein zuständiger Tierarzt, ob diese Verletzungen tatsächlich durch eine Fremdeinwirkung hervorgerufen wurden. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.