Wann wird an Schloss Allstedt endlich gebaut?

Echte Handwerker sind am Allstedter Schloss noch nicht zu sehen. Das soll sich aber 2024 noch ändern.

Allstedt/mz. - Seit mehr als eineinhalb Jahren gehört Schloss Allstedt nun zur Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Die will die Anlage fit machen für das Müntzer- und Bauernkriegsjubiläum, das hier in der Region 2025 mit dem 500. Jahrestag der großen Bauernschlacht bei Bad Frankenhausen seinen Höhepunkt erlebt. Schloss Allstedt soll dann Teil der dezentralen Landesausstellung in Sachsen-Anhalt sein.