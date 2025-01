In diesem Jahr wird es in Mansfeld-Südharz wieder eine ganze Reihe Konzerte geben. Wer im Landkreis alles auftreten wird.

Von Max Giesinger bis „Stahlzeit“: Welche Stars und Sternchen in diesem Jahr in Mansfeld-Südharz auftreten

Verbreiten Stimmung: Die „Dorfrocker“ sind in der Mammuthalle in Sangerhausen zu erleben.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Der Vorverkauf läuft vielerorts bereits: Auch in diesem Jahr machen eine ganze Reihe Stars und Sternchen in Mansfeld-Südharz Station. Die MZ hat mit Veranstaltern gesprochen und sich mal auf den Seiten verschiedener Ticketportale umgesehen, welche Künstler nach jetzigem Stand in den kommenden zwölf Monaten im Landkreis auftreten werden.