Tagung im Goldenen Saal Von Fahrstuhl bis Freibad in Wolfsberg: Das hat der Sangerhäuser Stadtrat diskutiert

Erstmals hat der Sangerhäuser Stadtrat im Goldenen Saal getagt. Auf der Tagesordnung standen das Bad in Wolfsberg, der Fahrstuhl am Rathaus und Tempo-30-Zonen in der Stadt.