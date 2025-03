Der VfB Sangerhausen gewinnt in der Verbandsliga deutlich mit 5:2 in Staßfurt. Die Zweitvertretung schafft die Sensation in der Landesklasse 6 und siegt gegen MSV Eisleben.

Sangerhausen/mz. - Freud und Leid liegen manchmal so nah beieinander. Die Zuschauer erlebten am Samstagnachmittag ein Wechselbad der Gefühle beim Auftritt des Fußball-Verbandsligisten VfB Sangerhausen beim Tabellenschlusslicht in Staßfurt.

Schäffner mit Kapitänsbinde und Torerfolg

Nachdem die erste Hälfte ein erstes Abtasten war, ging es in der zweiten Halbzeit so richtig zur Sache. Lediglich ein Staßfurter Pfostentreffer und ein böses Foul eines Spielers der Hausherren, welches mit der gelben Karte bestraft wurde, sorgten im ersten Durchgang für Stimmung.

In der 53. Minute ließ dann Kevin Schäffner, der am Sonnabend Kapitän war, da Patrick Olbricht aufgrund der fünften gelben Karte gesperrt war, den Knoten platzen. Nach einer Drehung im Strafraum netzte er zum 1:0 für den VfB ein.

Bruno Weick in Höchstform

Doch die Freude hielt nur kurz an. Denn dadurch, dass die Sangerhäuser den Staßfurtern immer ordentlich Freiräume zur Verfügung stellten, wurde dies in der zweiten Halbzeit auch mal bestraft. In der 56. Minute erzielte Florian Schmidt-Daul den Ausgleich, ehe Amon van Linthout nur acht Minuten später nach einem Konter das Spiel drehte.

Der Schock darüber, das Spiel so zügig aus der Hand gegeben zu haben, hielt nur ein paar Minuten an. Denn infolge der Staßfurter Führung bewahrheitete sich das, was VfB-Trainer Stefan Kuhnert schon in der Halbzeit angesprochen hatte: „Wir müssen darauf warten, dass Staßfurt keine Körner mehr hat. Wenn denen zum Ende hin die Luft ausgeht, dann schlagen wir zu.“

Köpfchen bewiesen

Die Ankündigung bewahrheitete sich und Staßfurt bot immer mehr Platz in den Zwischenräumen an. Das nutzte VfB-Torgarant Bruno Weick aus und lief zur Höchstform auf. Durch drei Tore in der 66., 71. und 78. Minute machte er den lupenreinen Hattrick perfekt. Neben einem wunderschönen Volleytor per Direktabnahme freute sich Bruno Weick im Nachgang besonders über den dritten Treffer: „Ich bin körperlich nicht der größte Spieler im Team und mache ein Kopfballtor, das freut mich sehr.

Es ist erst das zweite in meiner Karriere.“ Weick hat nun 14 Tore auf dem Konto, führt wieder die Torjägerliste der Verbandsliga an und rückt seinem vor der Saison gesetzten Ziel von 18 Saisontoren wieder ein Stück näher. Den Schlusspunkt setzte Fabian Stix mit dem fünften Tor der Sangerhäuser in der 90. Minute. Durch den Sieg steht der VfB nun mit 23 Punkten auf Platz neun.

Überraschung geglückt

Sangerhausen II (weiß) schaffte die Sensation und gewann das Derby gegen Eisleben mit 1:0. (Foto: Janek Grothaus)

Grund zur Freude gab es bereits am Freitagabend bei der Zweiten vom VfB Sangerhausen. Sie gewannen das Derby in der Landesklasse 6 mit 1:0 gegen den Drittplatzierten MSV Eisleben und ergatterten sich wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der Sieg sorgte dafür, dass der VfB II nun auf Platz 13 mit zwölf Punkten steht und bis auf einen Zähler auf den ersten Nichtabstiegsplatz herangerückt ist.

Den entscheidenden Treffer erzielte Marcel Dietze in der 24. Minute. Marcus Rauer, Sportlicher Leiter VfB Sangerhausen, sagte im Nachgang: „Wir gucken weiter nur auf uns und wollen auch weiter gut spielen und gewinnen. Durch eine bockstarke Abwehrleistung geht der Sieg in Ordnung.“ Mike Wiele, Trainer MSV Eisleben, sagte zum Spiel: „Mir fehlen die Worte. Wir müssen jetzt auf Fehlersuche gehen. Ich war mit der Leistung überhaupt nicht zufrieden. So darf es nicht weitergehen.“

Und der MSV-Coach kündigte an: „Wir werden das Spiel diese Woche im Training definitiv aufarbeiten. So wollen wir uns künftig nicht mehr präsentieren.“